Chord Gitar dan Lirik Lagu Siapa Dia - Papinka: Bolehkah Aku Jadi Kekasihmu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Siapa Dia dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Siapa Dia dirilis tahun 2016.

Chord gitar dan lirik lagu Siapa Dia - Papinka:

Intro G Am D G

Em Am D G

G Am

Saat pertama ku melihat dirinya

D G

Hatiku bertanya-tanya siapa sih dia

G

Dag dug jantungku

Am

Berdebar tak menentu

D G

Diakah jodohku

G Am

Terus ku mencoba mendekati dirinya

D G

Lalu ku bertanya siapakah namanya

G Am

Diapun tersenyum tersipu malu-malu

D G

Berdebar jantungku



Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku



G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D G

Terima cintaku



G Am

Terus ku mencoba mendekati dirinya

D G

Lalu ku bertanya siapakah namanya

G Am

Diapun tersenyum tersipu malu-malu

D G

Berdebar jantungku



Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang.



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku



G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D G

Terima cintaku



Interlude G Am D G

Em Am D G



Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang ooh



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku



G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D C D C

Terima cintaku, Terima cintaku

D G

Terima cintaku

(Tribunnews.com)