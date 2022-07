Bintangi Drama Korea The Glory, Song Hye-kyo Perankan Sosok Pemarah yang Siap Balas Dendam

Aktor Lee Do-hyun (kiri) dan Song Hye-kyo (kanan).| Drama Korea The Glory bakal dibintangi oleh aktris Song Hye-kyo. Ia akan memerankan karakter Moon Dong-eun yang penuh dendam.

TRIBUNNEWS.COM - Netflix akan segera menghadirkan serial Korea terbaru berjudul The Glory.

Drama Korea The Glory bakal dibintangi oleh aktris Song Hye-kyo.

The Glory mempertemukan kembali aktris Song Hye-kyo dengan penulis Kim Eun-sook.

Keduanya bertemu enam tahun lalu dalam serial Descendants of the Sun.

The Glory mengikuti kisah seorang perempuan yang bertekad membalas dendam pada para pengusiknya di masa kecil.

Gara-gara mereka, hidup perempuan ini jadi berantakan.

Penulis Kim Eun-sook dikenal melalui sejumlah drama Korea populer, seperti The King: Eternal Monarch, Mr. Sunshine, dan Guardian: The Lonely and Great God.

Kali ini Kim Eun-sook akan menghadirkan kisah balas dendam yang emosional.

Song Hye-kyo, salah satu aktris papan atas Korea yang antara lain pernah membintangi Encounter dan That Winter, the Wind Blows.

Dalam The Gloty, Song Hye-kyo akan memerankan karakter Moon Dong-eun yang jauh berbeda dari peran lain yang pernah ia mainkan.