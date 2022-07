Chord Gitar dan Lirik Lagu Akhiri Saja - Papinka: Akhiri Saja Bila Kau Tak Berubah

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Akhiri Saja dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Akhiri Saja dirilis tahun 2020.

Chord gitar dan lirik lagu Akhiri Saja - Papinka:

[Intro] E E -B/D#

C#m C#m -B

A B C#m C#m -B

E

mengapa kau tak pernah

E -B/D#

bisa mengerti..

C#m

mengapa tak menghargai..

-B A G#m

aku dimana.. dihati yang mana

D B

kau anggap aku ini siapa..



E -B/D#

semestinya kenyataan tak begini..

C#m

bila memang kau cintai..

-B A G#m C#m

aku merasa.. selalu terluka..

D B

bagaimana kita selanjutnya..



[Chorus]

A E

akhiri saja.. bila kau tak berubah

F#m B

kini ku rasa.. aku sudah lelah..

A

telah sekian lama..

G#m

tak pernah bisa sama

C#m F#m B

akhiri saja.. aku tak bisa..

A -B

aku tak bisa..



E -B/D#

semestinya kenyataan tak begini..

C#m

bila memang kau cintai..

D# E A G#m C#m

aku merasa.. selalu terluka..

D B

bagaimana kita selanjutnya..



[Chorus]

A E

akhiri saja.. bila kau tak berubah

F#m B

kini ku rasa.. aku sudah lelah..

E A

telah sekian lama..

G#m

tak pernah bisa sama

C#m D B

akhiri saja.. aku tak bisa..

E A

aku tak bisa..



[Int.] E F#m C#m B

A G#m C#m D B



[Chorus] [Overtone]

C# B F#

akhiri saja.. bila kau tak berubah

G#m C#

kini ku rasa.. aku sudah lelah..

B

telah sekian lama..

A#m

tak pernah bisa sama

D#m G#m C#

akhiri saja.. aku tak bisa..



B F#

akhiri saja.. bila kau tak berubah

G#m C#

kini ku rasa.. aku sudah lelah..

B

telah sekian lama..

A#m

tak pernah bisa sama

D#m G#m C#

akhiri saja.. aku tak bisa..

G#m C#

akhiri saja.. aku tak bisa..

