Betrand Peto Gelar Konser 'It's My First' di Tennis Indoor Senayan Oktober Mendatang

Jumpa pers jelang konser Betrand Peto Putra Onsu bertajuk It's My First di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi muda Betrand Peto Putra Onsu menggelar konser perdananya di depan ribuan penonton pada 22 Oktober 2022.

Konser putra presenter Ruben Onsu bertajuk I'ts My First itu digelar di Tennis Indoor Senayan.

Ruben Onsu sebagai orangtua menyebut momen tersebut sebagai bukti putranya itu dapat terus berkembang dalam industri musik Tanah Air.

Sudah lebih dari 15 lagu dan video klip yang telah dibawakan oleh pria yang kerap disapa Onyo ini selama memulai karir dalam bermusik.

"Pada saat pandemi kemarin Onyo memang menggelar konser tetapi hanya di televisi dan untuk offair nya belum. Jadi, selama 2 tahun kemarin di manfaatkan oleh Onyo untuk bisa menggunakan waktu lebih matang lagi, memantapkan lagi lagu lagunya," kata Ruben Onsu saat konferensi pers di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

"Dan sekarang ketika ada kesempatan, saya rasa ini momen yang pas untuk Onyo melakukan konser tunggal yang pertama," lanjut Ruben.

Betrand menambahkan jelang konser dirinya tengah menjalani berbagai persiapan, salah satunya menguatkan mentalnya untuk bisa memberikan yang terbaik di hadapan ribuan penonton.

"Exited banget sanget senang biasamya aku konser di tv ga temu penonton. Ini pertama kali konser di depan banyak orang aku siapin mental fisik aku. Aku mau tunjukkin penampilan terbaru aku. Aku ingin menunjukkan yang terbaik dari aku," tegas Betrand.

Tema It's My First sendiri berasal dari hasil pemikiran Ruben bersama sang adik, Jordi Onsu ketika suami Sarwendah itu tengah menjalani masa penyembuhan dari sakit yang diidapnya.