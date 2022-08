Chord Gitar dan Lirik Lagu Dirimu Bukan Untukku - Papinka: Tak Pernah Ku Melupakanmu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Dirimu Bukan Untukku dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Dirimu Bukan Untukku dirilis tahun 2014.

Chord gitar dan lirik lagu Dirimu Bukan Untukku - Papinka:

Intro : C..Em..F..Em

Dm..C..G..



C Am Em

Andai kau dapat…..rasakan hatiku

A Dm

Rasa cintaku padamu..

Dm Em

Kau yang slalu menduakanku

F G

Sungguh terluka hatiku..



C Am Em

Sekian lama….ku memendam rasa

A Dm A Dm

Rasa hati yang terluka

Dm Em

Tapi bila kau bahagia

F G

Rela ku melepaskanmu..



F Em

Karna cinta dalam hatimu

Dm G C Em

Semua itu memang bukanlah untukku

F Em Am

Bahagialah slalu dalam hidup…mu

Dm G

Bila kau mencintainya…



Reff:

C G

Tak bisa ku melupakanmu

Am Em

Diriku yang menyayangimu

F Em Am

Kau yang dulu… yang slalu ku… rindu

Dm G

Dirimu bukanlah yang dulu



C G

Tak pernah ku melupakanmu

Am Em

Diriku yang mencintaimu

F Em Am

Semoga slalu bahagia hidup..mu

Dm G

Dirimu bukanlah untukku...



C Am Em

Sekian lama….ku memendam rasa

A Dm A Dm

Rasa hati yang terluka

Dm Em

Tapi bila kau bahagia

F G

Rela ku melepaskanmu..



F Em

Karna cinta dalam hatimu

Dm G Am Em

Semua itu memang bukanlah untukku

F Em Am

Bahagialah slalu dalam hidup…mu

Dm G

Bila kau mencintainya…



Int : F..C..Dm..Em..F..B....



Kembali ke : Reff



Outro : F..G..C..

