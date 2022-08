Lirik dan Terjemanah Bahasa Indonesia Lagu August Taylor Swift dari Album Folklore

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu August dari penyanyi Taylor Swift dalam artikel ini.

Memasuki bulan Agustus, single lawas Taylor Swift yang berjudul August kembali populer.

Tembang August Taylor Swift tergabung dalam album Folklore yang dirilis pada 2020, silam.

Lagu August menceritakan tentang cinta segitiga ketika musim panas.

Berikut ini lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu August dari Taylor Swift.

Lirik dan Terjemahan Lagu August - Taylor Swift

[Verse 1]

Salt air, and the rust on your door

Angin laut, dan karat di pintu mu

I never needed anything more

Aku tak pernah butuh apa pun lagi

Whispers of "Are you sure?"

Membisikan "Apa kau yakin?"

"Never have I ever before"

"Aku belum pernah sebelumnya"

[Chorus]

But I can see us lost in the memory

Tapi aku bisa melihat kita tenggelam dalam ingatan

August slipped away into a moment in time

Bulan Agustus baru saja hilang dari waktu

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita terliliit seprai

August sipped away like a bottle of wine

Bulan Agustus baru saja hilang layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

[Verse 2]

Your back beneath the sun

Punggungmu di bawah sinar mentari

Wishin' I could write my name on it

Seandainya aku bisa menuliskan namaku di atasnya

Will you call when you're back at school?

Apa kau kan menelepon saat kau kembali ke sekolah?

I remember thinkin' I had you

Aku ingat, aku punya dirimu

[Chorus]

But I can see us lost in the memory

Tapi aku bisa melihat kita tenggelam dalam ingatan

August slipped away into a moment in time

Bulan Agustus baru saja hilang dari waktu

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita terliliit seprai

August sipped away like a bottle of wine

Bulan Agustus baru saja hilang layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

[Bridge]

Back when we were still changin' for the better

Kembali saat kita masih berubah jadi lebih baik

Wanting was enough

Ingin saja sudah cukup

For me, it was enough

Bagi ku, itu sudah cukup

To live for the hope of it all

Hidup demi semua harapan itu

Canceled plans just in case you'd call

Rencana yang dibatalkan tuk berjaga-jaga andai kau menelepon

And say, "Meet me behind the mall"

Dan bilang, "Temui aku di belakang mal"

So much for summer love and saying "us"

Berkorban demi cinta musim panas dan bilang "kita"

'Cause you weren't mine to lose

Karena aku tak ingin kehilanganmu

You weren't mine to lose, oh

Aku tak ingin kehilanganmu, oh

[Chorus]

But I can see us lost in the memory

Tapi aku bisa melihat kita tenggelam dalam ingatan

August slipped away into a moment in time

Bulan Agustus baru saja hilang dari waktu

'Cause it was never mine

Karena itu tak pernah jadi milikku

And I can see us twisted in bedsheets

Dan aku bisa melihat kita terliliit seprai

August sipped away like a bottle of wine

Bulan Agustus baru saja hilang layaknya sebotol anggur

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

[Outro]

'Cause you were never mine

Karena kau tak pernah jadi milikku

Never mine

Tak pernah jadi milikku

But do you remember?

Tapi apa kau ingat?

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Ingatlah saat aku berhenti dan berkata, "Masuk mobil"

And then canceled my plans just in case you'd call?

Lalu membatalkan rencana ku berjaga-jaga andai kau menelepon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Kembali saat aku hidup berharap dengan semua itu, berharap dengan semua itu

"Meet me behind the mall"

"Temui aku di belakang mal"

(Remember when I pulled up and said "Get in the car")

(Ingatlah saat aku berhenti dan berkata, "Masuk mobil")

And then canceled my plans just in case you'd call?

Lalu membatalkan rencana ku berjaga-jaga andai kau menelepon?

Back when I was livin' for the hope of it all, for the hope of it all

Kembali saat aku hidup berharap dengan semua itu, berharap dengan semua itu

("Meet me behind the mall")

("Temui aku di belakang mal")

Remember when I pulled up and said "Get in the car"

Ingatlah saat aku berhenti dan berkata, "Masuk mobil"

And then canceled my plans just in case you'd call?

Lalu membatalkan rencana ku berjaga-jaga andai kau menelepon?

Back when I was livin' for the hope of it all (For the hope of it all)

Kembali saat aku hidup berharap dengan semua itu, (berharap dengan semua itu)

For the hope of it all, for the hope of it all

Berharap dengan semua itu, berharap dengan semua itu

(For the hope of it all, for the hope of it all)

(Berharap dengan semua itu, berharap dengan semua itu)

