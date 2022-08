Ruben Bikin Konser Perdana Buat Betrand Peto, Bakal Bertabur Bintang dan Musisi Senior, Siapa Saja?

Ruben Onsu membuatkan konser megah untuk putranya, Betrand Peto Putra Onsu yang bertajuk It's My First.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ruben Onsu membuatkan konser megah untuk putranya, Betrand Peto Putra Onsu yang bertajuk It's My First.

Betrand Peto akan menghibur para penggemarnya pada 22 Oktober di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Ruben menyebut konser perdana bagi putranya ini bisa menjadi momen terindah bagi Betrand maupun keluarga.

Selain itu, Ruben membeberkan dalam konser sang putra akan dimeriahkan oleh musisi bertabur bintang.

Musisi senior pun menurut suami Sarwendah itu akan ikut memeriahkan konser bertajuk It's My First.

"Untuk konser ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Onyo (Betrand Peto) karena hanya Onyo di atas panggung dan bintang-bintang yang memeriahkan konser onyo," ujar Ruben Onsu ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Ruben maupun sang adik, Jordi Onsu sebagai pengagas konser tersebut belum mau membeberkan siapa saja bintang tamu yang akan ikut tampil.

Yang jelas ia bersama tim akan segera mengumumkan satu persatu musisi yang telah terkonfirmasi ikut dalam konser yang bakal digelar pada 22 Oktober mendatang itu.

"Semuanya didampingi oleh artis yang lain, penyanyi senior dari berbagai genre, tidak bakal kami umumkan tapi setiap minggu akan kami umumkan di sosial media," ujar Ruben Onsu.