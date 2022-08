FOTO-FOTO Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo, Tepat di Hari Ulang Tahunnya

TRIBUNNEWS.COM - Atlet bulutangkis Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo, tepat di hari ulang tahunnya pada Selasa (2/8/2022).

Kevin melamar Valencia Tanoesoedibjo putri dari Harry Tanoesoedibjo itu di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Video dan foto saat Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo ini tersebar di media sosial, diunggah oleh kerabat dekat mereka.

Dalam video tersebut, terlihat Kevin Sanjaya membawa sang kekasih di tengah lapangan dengan dekorasi bunga.

Di tengah lapangan hijau, Kevin Sanjaya bersimpuh di depan Valencia dan melamar sang kekasih.

Tak butuh waktu lama, Valencia pun menerima lamaran Kevin Sanjaya, dengan mengatakan ya.

Terlihat dalam layar besar bertuliskan 'She Said YES!' pertanda jawaban iya dari Valencia.

Dalam foto yang beredar, terlihat Valencia memamerkan cincin yang diberikan Kevin Sanjaya.

Berikut ini potret saat Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo

