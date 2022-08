Momen Romantis Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo, Vidi Aldiano Nyanyikan Lagu Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen romantis Kevin Sanjaya lamar Valencia Tanoesoedibjo sang kekasih ramai dibicarakan di media sosial.

Puluhan foto dan video momen romantis Kevin Sanjaya melamar Tanoesoedibjo di sejumlah akun media sosial, Twitter mengabarkan kabar bahagia itu di media sosial.

Seperti apa Momen romantis Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo yang digelar Selasa (2/8/2022) kemarin?

Di sejumlah akun media sosial, Twitter mengabarkan kabar bahagia saat pebulutangkis ganda putra Indonesia itu memasangkan cincin tanda cintanya pada anak konglomerat Harry Tanoesoedibjo.

Niat Bikin Kejutan Ulang Tahun Kevin Sanjaya, Valencia Tanoesoedibjo Dapat Surprise Dilamar Kekasih

Lamaran ini digelar bertepatan dengan momen ulang tahun sang pebulutangkis.

Niat Valencia Tanoesoedibjo memberi kejutan ulang tahun justru terbalik. Ia yang dapat surprise karena Kevin Sanjaya melamarnya,

"Niat bikin surprise ulang tahun malah disurprisin," tulis Valencia Tanoesoedibjo di ug storynya, sambil memajang momen romantisnya dilamar Kevin Sanjaya.

Kevin Sanjaya Sukamuljo yang kemarin tepat berusia 27 tahun, melamar Valencia Tanoesoedibjo di sebuah stadion sepakbola di Jakarta.

"KEVIN SANJAYA SUKAMULJO PROPOSE TO VALENCIA TANOE TODAY! CONGRATS FOR BOTH OF YOU GUYS!," tulis KAREN @arpsirius.