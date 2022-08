Vidi Aldiano Akui Sudah Tahu Rencana Kevin Sanjaya Melamar Valencia Tanoe, Dipercaya Jaga Rahasia

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan atlet bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya saat melamar kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo turut disaksikan oleh penyanyi Vidi Aldiano.

Tepat di hari ulang tahunnya ke-27 pada Selasa (2/8/2022), Kevin Sanjaya resmi melamar Valencia Tanoesoedibjo.

Vidi Aldiano yang diketahui dekat dengan Kevin Sanjaya, tampak membagikan sejumlah foto dari acara ulang tahun dan sekaligus lamaran tersebut di akun Instagram pribadinya @vidialdiano.

"Hari ulang tahun yang menjadi surprise proposal juga!"

"Im so so happy for you two @kevin_sanjaya @valenciatanoe," tulis Vidi, Selasa (2/8/2022).

Pada keterangan unggahan itu, Vidi Aldiano mengaku sudah mengetahui rencana acara lamaran ini sejak beberapa minggu lalu.

Vidi dipercaya menyimpan rapat rahasia yang direncanakan Kevin untuk melamar Valencia Tanoesoedibjo.

"Salah satu proposal yang paling extra sih by far!"

"Udah nyimpen rahasia ini for a couple of weeks, dan tereksekusi dengan lancar hari ini," tulis Vidi Aldiano.

Suami Sheila Dara ini juga mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu orang yang menjadi saksi perjalanan cinta keduanya itu.

