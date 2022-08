Chord Gitar dan Lirik Lagu Berharap Aku Kembali - Dadali: Tak Akan Pernah Aku Mencintaimu Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Berharap Aku Kembali dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang berdiri pada 2008.

Lagu Berharap Aku Kembali dirilis tahun 2013.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Berharap Aku Kembali - Dadali:

Intro : C C

C

asmara yang pernah kita jalani

Am

dirimu inginkan itu kembali

F

dengan sgala janji-janjimu

Fm

kau berharap aku harus yakini

C

mengapa harus sekarang engkau

Am

mengharapkan cinta yang dulu lagi

F

yang pernah ku berikan padamu

Fm G

semuanya segalanya hanya untukmu

Reff:

C

tak akan pernah

Am

aku mencintaimu lagi

F

tak akan pernah

G

aku menyayangimu lagi

C

tak akan pernah

Am

aku percaya padamu lagi

F

dan tak akan pernah

G

aku kembali padamu lagi

Musik: C Am F G

Reff:

C

tak akan pernah

Am

aku mencintaimu lagi

F

tak akan pernah

G

aku menyayangimu lagi

C

tak akan pernah

Am

aku percaya padamu lagi

F

dan tak akan pernah

G

aku kembali padamu lagi

Outro : C Am F G C

