Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Worth It dari Stars and Rabbit
Berikut ini chord gitar dan kunci lagu Worth It dari Stars and Rabbit yang rilis 2015 lalu
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Worth It dari Stars and Rabbit.
Lagu Worth It merupakan lagu yang rilis tahun 2015 lalu.
Berikut ini chord dan lirik Worth It:
[Intro]
A C#m 2x
[Verse]
A C#m
Are you coming baby eyes
G#m A
It takes two to do the ocean
A C#m
Are you coming baby eyes
G#m A
It takes two to do the sky
(2x)
[Chorus]
F#m G#m
Making scene of fairy tale
C#m B
was it worthy?
F#m G#m
White love in the drawing sand
C#m B
make it worth it
[Solo]
A
A C#m 4x
G#m
Back to [Verse]
[Chorus]
F#m G#m
I build the high fortress
C#m B
You take polaroid
F#m G#m
I watch the halo moon
C#m B
You slow down the road
A C#m 2x
[Outro]
A
Are you coming baby eyes
C#m
Are you coming baby eyes
A C#m B
A
Are you coming baby eyes
C#m
Are you coming baby eyes
A
Are you coming baby eyes
C#m B
Are you coming baby eyes
A
(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
chord gitar
Lagu Worth It
Stars And Rabbit
Chord Gitar Stars and Rabbit
Worth It - Stars and Rabbit
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