Lirik Lagu FOREVER 1 - SNSD Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Girls' Generation atau SNSD baru saja comeback dengan lagu FOREVER 1.

Comeback SNSD kali ini juga sekaligus merayakan debut 15 tahun grup tersebut.

Mengutip Genius, berikut lirik dan terjemahan lagu FOREVER 1 dari SNSD.

[Intro: Semua, Taeyeon, Tiffany]

Forever one

It's love, it's love

We're not stopping

[Verse 1: Taeyeon, Seohyun, Sooyoung, Sunny]

Nega meomun i sesangi deo

Areumdaun geon

Geop eopsi oechideon mal 'saranghae neoreul'

Yeongwonhagie

You and I

[Pre-Chorus: Yoona, Yuri, Hyoyeon, Sunny]

Teojineun nunmuri

Malhajana

Nan geunyang jeonbu deonjin geoya

Amureon mangseorim ttawido

Meotdaero kkeullyeotdeon geudaero

Oh, my baby dallyeoga aneulge

[Chorus: Semua]

I love neoui modеun geot, nae jeonbuin nеo

Urineun yeongwon

We are one

Jeonyul soge tteugeoun geu mameul deonjyeo

Just like a love bomb

We are one

[Post-Chorus: Semua, Taeyeon, Sunny, Yuri]

Girls, we are forever

(Yeah, we are, we're still forever one)

It's now or never

(We keep on, we're still forever one)

Yeah, we're forever

(Yeah, we are, we're still forever one, ever one, ever one, ever one)

[Verse 2: Tiffany, Tiffany & Yoona, Sooyoung, Sunny, *Taeyeon*]

Nal kkok ana jeoldae nochiji ma

Gaseumi ttwijana

Dasineun apahaji ma

Neoui maeumeul

Urin da ara

*da ara*

[Pre-Chorus: Hyoyeon, Seohyun, Yuri, Yoona]

Nae gyeote isseo jwo

I sungando majimakcheoreom

You know, your love is crazy hangsang geuraetji

Oh, my baby saranghae gieokae