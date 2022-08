Permintaan Terakhir Eddy Gombloh yang Buat Istrinya Bingung

TRIBUNNEWS.COM - Sebelum meninggal dunia, ada satu permintaan komedian Eddy Gombloh yang membuat sang istri Martina Tubalu, bingung.

Eddy Gombloh rupanya minta dibelikan kwetiau.

Padahal selama ini Eddy yang mengalami komplikasi jantung, paru-paru, ginjal, dan hati, hanya bisa menyantap makanan yang udah dihaluskan dengan blender.

"Katanya mau kwetiau yang enggak pedas. Padahal dia makannya aja udah pakai blender (dihaluskan). Sempat bingung itu," kata Tina, saat ditemui usai pemakaman Eddy Gombloh di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (5/8/2022).

Selain permintaan yang mengherankan itu, Tina Tubalu mengatakan, suaminya meminta agar bisa dimakamkan di Jakarta, satu liang lahat dengan mendiang anak kedua mereka.

"Permintaan terakhir, beliau (Eddy Gombloh) mau dimakamkan di Jakarta aja, satu liang lahat sama anak keduanya," kata Tina.

Eddy juga ingin bertemu dengan anak keempatnya, Ayudina, yang telah menikah dan tinggal di Belanda.

"Sama ingin bertemu anak keempat beliau, Ayudina, kan di Belanda dan beliau minta anaknya ini pulang. Pas pulang, beliau sempat buka mata, anaknya bilang i love you, dia bilang 'i love you too' terus tutup mata lagi," ucap Tina.

Eddy Gombloh meninggal dunia di usia 80 tahun karena komplikasi di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta, pada Kamis (4/8/2022), pukul 11.30 WIB.

Jenazah Eddy Gombloh dimakamkan pada Jumat (5/8/2022) di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat.

Pemakamannya diiringi isak tangis keluarga dan beberapa orang terdekat yang hadir.

Nama Eddy Gombloh sempat bersinar sebagai salah satu pelawak dan aktor Tanah Air di era 1970an.

Beberapa film besar yang pernah dibintangi oleh Eddy antara lain, Samson Betawi, Inem Pelayan Sexy, hingga Benyamin Tukang Ngibul.