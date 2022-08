Umumkan Hamil Anak Kedua, Tasya Kamila Akui Mual dan Muntah Parah di Trimester 1

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus penyanyi Tasya Kamila.

Melalui laman instagramnya, Tasya Kamila mengumumkan bahwa dirinya hamil anak kedua.

Dalam postinngannya itu, Tasya mengunggah video perjalanan pernikahannya dengan suami, Randi Bachtiar.

Adapun momen bahagia bersama sang buah hati, Arrasya.

"Alhamdulillah, I am so thankful for every moment in our 4-years journey together @randibachtiar, and especially for our growing family," tulis Tasya Kamila dalam keterangannya, Jumat (5/8/2022).

Kehamilan kedua ini tentu kabar yang sudah dinantikan Tasya dan Randi.

"Yes! We are expecting our 2nd baby! Insyaallah, Arrasya is going to be a big brother! #AbangArr @arrasya_bachtiar. Bismillah, sehat-sehat ya adik di dalam perut Mama," ungkap Tasya.

Artis berusia 29 tahun ini mengaku bahwa kehamilannya kali ini sangat berbeda dengan ketika ia mengandung Arrasya.

Sebab, pada kehamilan anak kedua ini, ia mengaku merasakan mual dan muntah yang sangat parah.

"Ternyata kehamilan kedua bisa beda banget sama saat mengandung @arrasya_bachtiar," kata Tasya Kamila.

"Hamil kali ini mual muntah parah di trimester 1, 'berasa' banget deh pokoknya," tambahnya.

Sementara itu, dalam video yang diunggah Tasya, kandungannya sudah berusia 18 minggu atau sekitar 4 bulan.