Chord Gitar dan Lirik Lagu Disaat Sendiri - Dadali: Rindu Aku, Sangat Rindu Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Disaat Sendiri dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Disaat Sendiri dirilis tahun 2013.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kehadiranmu - Vagetoz dari Kunci C, Lengkap dengan Liriknya

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Disaat Sendiri - Dadali:

Intro : Am Dm G C F Dm E



Am Em

Hari demi hari t'lah ku lewati

F C

Tak pernah aku bersamamu lagi

Dm Am

Tak pernah aku menduga

F E

Kau akan pergi tinggalkan aku



(*)

Am Em

Jauh kau pergi tinggalkan diriku

F C

Sepi hati ini membunuhku

Dm Am

Ku coba untuk cari penggantimu

F E

Namun tak ada yang sepertimu



Reff:

Am Dm

Rindu aku, sangat rindu kamu

G C

Terasa sejak kau masih ada di dekatku

F Dm

Tak mudah aku melupakan dirimu

E Am

Di saat aku terbangun dari tidurku



Am Dm

Rindu aku, sangat rindu kamu

G C

Terasa sejak kau masih ada di dekatku

F Dm

Tak mudah aku melupakan dirimu

E Am

Di saat aku sendiri



Musik: Am Dm G C F Dm E



Kembali ke : (*), Reff



Bm Em

(Rindu aku, sangat rindu kamu

A D

Terasa sejak kau masih ada di dekatku

G Em

Tak mudah aku melupakan dirimu

F# Bm

Di saat aku terbangun dari tidurku)



Kembali ke : Reff

Baca juga: Chord Gitar Cinta Tak Harus Memiliki – ST12, Kunci dari C: Cinta Memang Tak Selamanya Bisa Indah

(Tribunnews.com)