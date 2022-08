Sukses Manggung di Tomorrowland Festival, Weird Genius Dilirik Agency Internasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reza Arap membawa kabar baik usai manggung di Belgia dalam acara Tomorrowland Festival.

Reza Arap mengatakan bahwa grup musiknya, Weird Genius kini sudah dilirik oleh salah satu agency besar skala internasional.

Sayangnya Reza tak ingat secara detail namanya, namun yang pasti agency tersebut memiliki nama yang besar di industri musik EDM dunia.

"Oh pasti, kemarin kita dapat kenalan agency DJ dan dia one of biggest," ucap Reza Arap di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2022).

"Dia yang bisa manggil Martin Garix, akhirnya kita under mereka sekarang," kata Reza Arap sembari tersenyum.

Reza menjelaskan bahwa agency tersebut bisa memberikan kesempatan untuk Weird Genius tampil di berbagai festival musik internasional.

Ia mengaku sejak saat itu Weird Genius sudah berada dalam naungan agency tersebut, dan membuka kesempatan grup musik tersebut tampil lebih banyak di event internasional.

"Kan ada label, kalau ini namanya booking agency. Booking agency yang misalnya menyebar info event 'nih ada di Thailand main gak?' gitu," tutur Reza.

"Kebetulan yang kemarin ketemu dari manajer kita memang kan kebetulan bule juga dia, jadi udah ngobrol ketemu dan akhirnya kita under dia sekarang," jelasnya.