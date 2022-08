Chord Gitar Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu - Yovie And Nuno, Lengkap dengan Video Klipnya

Chord gitar lagu berjudul Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu yang dinyanyikan oleh Yovie and Nuno, lengkap dengan lirik dan video klipnya.

Simak chord gitar lagu berjudul Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu.

Lagu Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu dinyanyikan oleh Yovie And Nuno.

Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu dirilis pertama kali oleh Yovie And Nuno pada 19 Juni 2013.

Lagu Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu menceritakan tentang seseorang yang ingin memiliki hubungan asmara dengan orang yang ia sayangi.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu - Yovie And Nuno:

Intro:

C G Dm E Am G F

C G/B

Inginku bukan hanya jadi temanmu

Am7

Atau sekedar sahabatmu

FM7

yang rajin dengar ceritamu

C G/B

Tak perlu hanya kau lihat ketulusan

Am7

Yang sebenarnya tak kusangka

FM7

Kadang ku hilang kesabaran

Reff:

F E

Mungkinkah akan segera mengerti

Am

Seiring jalannya hari,

Fm

sungguh ku tergila padamu

C G/B

Yang ada bila tak juga kau sadari

Am7

Akan kutempuh banyak cara

F G C

Agar engkau tahu semua mauku..

C G/B

Biarkan aku untuk jadi kasihmu

Am7

Dan akan percaya ungkapan

FM7

cinta tak harus memiliki

C G/B

Terlambat jika aku harus terluka

Am7

Ku terlanjur ingini semua

FM7

yang ada di dalam dirimu

Kembali ke Reff

Dm E

Dan berdua mencoba

Am G#7 Gm

tuk merebut hati dan cintamu

F Fm7 A

Sadarkah dirimu sering kau kesalkan aku

A Bm

Bila masih saja kau menyebut namanya

Int. Bm A G F#m FM7

Em7 Am7 Em7 Am-G-G-D

Dm Am Dm Am Am-G-G-D

Kembali ke Reff

Outro:

C G/B Bb Am G F#7 Dm/F

Video Klip Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu - Yovie And Nuno:

