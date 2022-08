Chord Gitar Berlayar Tak Bertepian - Ella: Ku Berlayar di Lautan Tidak Bertepian

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Berlayar Tak Bertepian (Sepi Sekuntum Mawar Merah) dari Ella.

Chord Gitar Berlayar Tak Bertepian - Ella

[Intro] Am F E Am

Am F G C

Dm E..Am

Am G C

berulang kali ku mencuba..

Dm Am E F

memujuk hati.. lupakan semua..

E

kenangan..

Am G C

namun mimpi bertemu lagi..

Dm Am E F Am

disaat engkau.. tiada disisi..

G C

ku berpegang pada janji..

Dm E

tercipta.. antara kita dulu..

G C

hilangmu tiada berganti..

Dm E

biarlah.. begini..

[Reff]

Am F

ku berlayar di lautan..

E Am

tidak bertepian

Am F

sesekali disedarkan..

G C

ombak yang mendatang..

Dm Am

aku seperti.. hilang..

E Am F E..

punca arah dan…. tujuan..

Am G C

aku puisikan namamu..

Dm Am E Am

bersama rindu.. di dalam sendu..

[Musik] G..C..G..C..

Dm..Am..G..C..

G C

ku berpegang pada janji..

Dm E

tercipta.. antara kita dulu..

G C

hilangmu tiada berganti..

Dm E

biarlah.. begini..

[Reff]

Am F

ku berlayar di lautan..

E Am

tidak bertepian

Am F

sesekali disedarkan..

G C

ombak yang mendatang..

Dm Am

aku seperti.. hilang..

E

arah tujuan.. wouwo..

Am F

ku berlayar di lautan..

E Am

tidak bertepian

Am F

sesekali disedarkan..

G C

ombak yang mendatang..

Dm Am

aku seperti.. hilang..

E Am F E..

punca arah dan…. tujuan..

Am G C

aku puisikan namamu..

Dm Am

bersama rindu..

E F G

di dalam sendu..

E Am -G F

di dalam sendu..

G Am

di dalam sendu..

