Kesaksian Marissya Icha di Sidang, Mengaku Pernah Diajak Berantem oleh Medina Zein 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marissya Icha hadir sebagai saksi sekaligus pelapor atas kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Medina Zein.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/8/2022).

Dalam kesaksiannya Marissya menjelaskan bagaimana istri Lukman Azhari itu melakukan pencemaran nama baik melalui Instagram.

Ia pun menjelaskan bagaimana pencemaran nama baik tersebut bermula dari keinginan dirinya membantu mendiang Vanessa Angel dan sahabatnya.

Namun jelang akhir kesaksiannya, Medina diberikan waktu untuk menanggapi kesaksian Marissya.

"Yang saya post itu dari akun gosip. Sebelumhya saya tahu masalah itu dari sahabat saya, Samira dan Samira udah minta baik-baik pada kamu. Bahkan kamu tahu ada teman yabg kmu ajak kerjasama, tapi belum kmu kembalikan dananya empat orang," ungkap Marissya Icha dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/8/2022).

"Di sana, aku minta sama kamu untuk segera diselesaikan masalahnya, tapi kmu tidak menyelesaikan dan malah memposting hina-hinaan yang menghancurkan pribadi saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Marissya Icha menjelaskan bahwa ia sempat menegur Madina dan menjawab pertanyaan Medina terkait mengapa dirinya tidak menghapus unggahan miliknya.

"Iya, saya tidak akan take down kalau kamu tidak selesaikan masalahmu. Kalau kamu selesaikan, saya akan segera take down," tuturnya.