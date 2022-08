Kunci Gitar Siang Pelataran SD Sebuah Kampung - Iwan Fals: Lihatlah Cinta Bangsa di Dadanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Siang Pelataran SD Sebuah Kampung, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Siang Pelataran SD Sebuah Kampung ini termuat di album Sumbang, album Iwan Fals yang pertama kali diproduksi Musica Studio.

Lirik Siang Pelataran SD Sebuah Kampung ini berkisah tentang rasa nasionalisme yang tumbuh di jiwa para pelajar anak-anak desa yang jauh dari perkotaan.

Berikut chord Siang Pelataran SD Sebuah Kampung dari Iwan Fals

Intro : D Am D Am D Am G

C G C G C C#m C D

G Gsus4 G Gsus4

G Gsus4 G -Gsus4 G

G C-G D G-D

sentuhan...angin waktu siang

C G A D D7

kibarkan satu kain bendera usang

C G

di halaman sekolah dasar

C G

di tengah hikmat anak desa

A -A -D

nyanyikan lagu bangsa

C G -C G

berge..malah..

Interlude : C G C#m C

G D

tegap engkau berdiri

C G

walau tanpa alas kaki

A

lantang suara

D

anak anak disana

C G

kadar cinta mereka

C G

tak terhitung besarnya

A

walau tak terucap

D

namun bisa kurasa

C F Bb

berge..ma..lah...

Bb-Bb-Bb-Bb-C D

C G

ya ha ha ha

C G

harapan tertanam

C G

ya ha ha ha

F C

tonggak bangsa ternyata

G -C-G

tak tenggelam..

Reff :

Em D# D C#m

dengarlah nyanyi mereka kawan

C G F C-G

melengking nyaring menembus awan

Em D# D C#m

lihatlah cinta bangsa di dadanya

C G F C G

peduli usang kain bendera...

Outro : D Am D Am D Am

