PROFIL Xiaojun WayV, Vokalis WayV yang Berulang Tahun Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Xiaojun, vokalis utama WayV dan NCT U yang berulang tahun hari ini.

Xiaojun lahir di Dongguan, Guangdong, 8 Agustus 1999.

Xiaojun memiliki nama asli Xiao Dejun, dikutip dari wayv.fandom.com.

Ia merupakan anak terakhir dari dua bersaudara.

Artis yang berasal dari Tiongkok ini, memiliki kakak laki-laki yang bernama Defei dan juga terjun di industri musik.

Ayah Xiaojun merupakan seniman yang bernama Weilin.

Xiaojun merupakan lulusan dari Departemen Teater Musikal Akademi Teater Shanghai.

Perjalanan Karier Xiaojun WayV

Pada 11 September 2018, Xiaojun diperkenalkan sebagai anggota pertama SMROOKIES SR18B.

Ia memulai debutnya dengan WayV sebagai vokalis utama grup pada 17 Januari 2019, dengan merilis The Vision.

Kemudian Xiaojun bersama Kun melakukan cover lagu untuk project Rainbow V WayV.

Mereka memilih musik milik Khlalil Fong dan Xiaojun mengiringi menggunakan gitar.

Pada 12 Oktober 2020, Xiaojun memulai debutnya bersama unit project NCT 2022 dengan album NCT Resonance Pt. 1, dikutip dari smtown-nctzens.fandom.com.

Pada album tersebut, ia menyanyikan lagu Make A Wish " dan " Dancing In The Rain ".

Pada 23 November 2020, Xiaojun berpartisipasi dalam unit projext NXT 2022 dengan repackage full album kedua, NCT Resonance Pt. 2.

Pada Januari 2021, Xiaojun mengawali debut aktingnya dengan membintangi serial web Youku yaotu "Hello, My Youth" sebagai karakter utama Chang Yan.

Setelah cover musiknya bersama dengan Kun, mereka berdua berkolaborasi di album single debut mereka yang berjudul "Back To You" pada 16 Juni 2021.

Xiaojun, vokalis utama WayV dan NCT U

Acara TV yang Dibintangi oleh Xiaojun

Berikut acara TV yang dibintangi oleh Xiaojun, dikutip dari mydramalist.com:

- Happy Camp (1997)

- Day Day Up (2008)

- X-Fire (2015)

- N' Minute (2017)

- WayV: Dream Launch Plan (2019)

- WayV-ehind (2019)

- ALL FOR ONE (2019)

- WayV-ariety: Research Note (2019)

- Rainbow V (2019)

- Crazy Magee Season 6 (2019)

- IQIYI 2019 Fan Fiesta (2019)

- Hangout with Yoo (2019)

- WayV Dream Plan (2019)

- WayV-log (2019)

- WayV-ariety: Play V (2019)

- Kun's Cloud (2019)

- [Un Cut] Production Story (2020)

- WayV-ariety (2020)

- Ten x Yang Yang's Enjoy the Challenge! (2020)

- Life Corp. (2020)

- WINformation (2020)

- After_zzZ (2020)

- WayVision (2020)

- Welcome to Sun&Moon (2020)

- NCT WORLD 2.0 (2020)

- WayV Huya Super Idol League Live (2020)

- NCT WORLD 2.0 Behind Cam (2020)

- It's Awkward But It's Ok: Special (2020)

- 2020 ENQUETE 20 (2020)

- Random Q (2020)

- Chen Le & Ji Sung's This and That Season 2: Behind the Scenes (2020)

- NCT 24hr RELAY CAM (2021)

- WayVision 2: Winter Sports Channel (2021)

- The Lonely Master Chef Xiao (2021)

- Finding a Person by Kim Jungwoo (2021)

- NCT Halloween Manito (2021)

- We Became a Family (2021)

- EuMARKJUNGsim (2021)

- 2021 KBS Song Festival (2021)

- NCT Beautiful Moments of 2021 and Beyond (2022)

- The NCT Show in the NCT Universe (2022)

- Lee Mu Jin Service (2022)

Drama yang Dibintangi oleh Xiaojun:

- Hello, My Youth (2021)

Single Album Xiaojun:

- Back To You (2021)

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

