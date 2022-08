Penampilan Sophia Latjuba di Ultah ke-52, Tampil Seksi Pakai Dress Rancangan Anak Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Artis sekaligus model Sophia Latjuba baru saja genap berusia 52 tahun pada Senin (8/8/2022).

Sophia Latjuba menandai pencapaian dengan sebuah potret ulang tahun yang seksi.

Diunggah di Instagram-nya @sophia_latjuba88, Senin (8/8/2022), foto hitam putih hasil jepretan fotografer Davy Linggar itu memperlihatkan Sophia Latjuba berpose dalam balutan dress hitam.

Dari keterangan fotonya diketahui bahwa busana tersebut dirancang oleh Didit Hediprasetyo yang merupakan anak semata wayang Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto.

Lewat unggahannya pula, Sophia Latjuba menyambut usia 52 tahun dengan rasa syukur.

"Dear 52, welcoming you with gratefulness and extreme humbleness," tulis Sophia.

Sophia Latjuba kemudian menuliskan pesan untuk dirinya sendiri.

Ia berterima kasih karena telah berhasil melewati banyak hal sampai sejauh ini.

"Dear myself, i know i'm putting you through a lot at times, but thank you for always healing and keeping up anyway," tulis Sophia Latjuba.

Tak lupa, Sophia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengirimkan selamat ulang tahun.

Artis Sophia Latjuba baru saja menginjak usia 52 tahun pada Senin (8/8/2022). (Instagram @sophia_latjuba88)

