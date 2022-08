Profil Olivia Newton-John, Pemeran Sandy di Film Grease yang Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi dan aktris Olivia Newton-John meninggal dunia pada Senin (8/8/2022).

Penyanyi Australia yang merupakan salah satu bintang pop terbesar tahun 70-an ini meninggal dunia di usia 73 tahun, CNN melaporkan.

Selain sebagai penyanyi, ketenaran Olivia Newton-John melejit setelah membintangi film blockbuster 'Grease' (1978).

Pada film Grease, Olivia Newton-John memainkan peran sebagai Sandy.

Olivia Newton-John lahir di Inggris, 26 September 1948 dan merupakan cucu dari fisikawan pemenang Penghargaan Nobel, Max Born.

Dikutip dari biography.com, Olivia Newton-John menjadi bintang internasional setelah memerankan Sandy di film Grease.

Pada 1960-an, dua lagunya yang berjudul 'I Honest Love You' dan 'Let's Get Physical' berhasil meraih Grammy Award.

Olivia Newton-John dibesarkan di Melbourne, Australia.



Newton-John membuat gebrakan di Amerika Serikat dengan album solo ketiganya, dengan lagu Let Me Be There (1973) yang memenangkan Grammy Award untuk penampilan vokal wanita country terbaik.

Olivia Newton-John juga mencetak hits di tangga lagu country dan pop dengan "Have You Never Been Mellow" dan "I Honest Love You," yang memenangkan Grammy 1974.

Tahun 1978 Olivia Newton-John membintangi film 'Grease'.