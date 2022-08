Chord Gitar Aku Yang Malang 4 - Superiots Feat Rara: Menatap Ruang Kosong Gelap Juga Hampa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Aku Yang Malang 4 dari Superiots Feat Rara.

Aku Yang Malang 4 - Superiots Feat Rara

[Intro] C..G..Am..Em..

F..C..G..C..

C G

..Setangkai bunga mawar darimu

F G C

didalam vas di samping buku

C G

..walau lama dan telah layu

F G C

cara dan niatmu bagiku..

(*)

F C

..Sudah sekian lama tak berjumpa

G C

rasa hampir tak ada lagi

F C

..terjeratnya rindu yang beradu

G

desir angin malam

C (-C-G/B-Am)

membawaku pulang..

[#]

Am Em

..Lantangku terbang penyesalan

F G C

kata maaf mungkin tak kau dengar

Am Em

..dan kelabu mana ku jalani

F G

rangkul aku ingin kembali..

[Reff]

C G

Menatap ruang kosong gelap juga hampa

F C

jalan pikiran bagai perang

C G

melukis bayang paras luka tanpa nada

F G C

sebenarnya aku yang malang..

[Musik] C..G..Am..Em..

F..C..G..C..

C G

..Tertahan langkah kaki kiriku

F G C

setan dalam diri merayu

C G

..dan asmara yang tertusuk duri

F G C

namun aku tak ingin mati..

[*]

F C

..Sudah sekian lama tak berjumpa

G C

rasa hampir tak ada lagi

F C

..terjeratnya rindu yang beradu

G

desir angin malam

C (-C-G/B-Am)

membawaku pulang..

[#]

Am Em

..Lantangku terbang penyesalan

F G C

kata maaf mungkin tak kau dengar

Am Em

..dan kelabu mana ku jalani

F G

rangkul aku ingin kembali..

[Reff]

C G

Menatap ruang kosong gelap juga hampa

F C

jalan pikiran bagai perang

C G

melukis bayang paras luka tanpa nada

F G C

sebenarnya aku yang malang..

[Musik] F G C -G/B Am F G Am..

F G C -G/B Am F G C..

[*]

F C

..Sudah sekian lama tak berjumpa

G C

rasa hampir tak ada lagi

F C

..terjeratnya rindu yang beradu

G

desir angin malam

C (-C-G/B-Am)

membawaku pulang..

[#]

Am Em

..Lantangku terbang penyesalan

F G C

kata maaf mungkin tak kau dengar

Am Em

..dan kelabu mana ku jalani

F G

rangkul aku ingin kembali..

[Reff]

C G

Menatap ruang kosong gelap juga hampa

F C

jalan pikiran bagai perang

C G

melukis bayang paras luka tanpa nada

F G C

sebenarnya aku yang malang..

C G

Menatap ruang kosong gelap juga hampa

F C

jalan pikiran bagai perang

C G

melukis bayang paras luka tanpa nada

F G C

sebenarnya aku yang malang..

