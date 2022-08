Chord Gitar Hey - Ipang feat Sheila Marcia: Seandainya Saja Ku Bisa Katakan Jangan Kau Tinggalkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Hey, lengkap dengan liriknya.

Lagu berjudul Hey ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Ipang dan Sheila Marcia.

Ipang Lazuardi dan Sheila Marcia berkolaborasi untuk menyanyikan lagu romantis ini.

Lagu berjudul Hey ini juga menjadi Original Soundtrack film Tentang Cinta, yang diperankan oleh Sheila Marcia.

Lirik lagu Hey menceritakan tentang kisah seseorang yang telah mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya tetapi belum bisa move on.

Hingga saat ini lagu berjudul Hey masih sering diperdengarkan.

Intro :

C Bm C Bm

C Bm C Bm

C Bm Bb Am

Hey.....belum juga

C Bm Bb

aku mengerti

Am

apa yang sedang

Dm Em-F

ku rasakan..

G C Bm C Bm

tak seperti biasanya

C Bm Bb Am

Hey..... mungkin semua

C Bm Bb

karenamu

Am

sudah tak bisa

Dm Em-F

ku nikmati..

G C Bm C Bm

Saat kau tak bersamaku..

Reff :

C Bm

Seandainya saja

C Bb

ku bisa katakan

F G

jangan kau tinggalkan..

C Bm

Saat ini ku ragu

C Bb

bisakah ku nikmati

F G

semua tanpamu..

C

selamanya..

Interlude :

C Bb Am G# [4x] C

C Bm Bb Bm

Hey.....pernah ku katakan

C Bm Bb

dalam hati

Am Dm Em-F

mencoba untuk menikmati..

G C Bm C Bm

semua yang terjadi

C Bm Bb Am

Hey.....ternyata

C Bm Bb

sangat melelahkan

Am Dm Em-F

harus ku hadapi kenyataan..

G C Bm C Bm

sendiri tak bersamamu

Reff :

C Bm

Seandainya saja

C Bb

ku bisa katakan

F G

jangan kau tinggalkan..

C Bm

Saat ini ku ragu

C Bb

bisakah ku nikmati

F G

semua tanpamu..

C

selamanya..

C Dm F G

Berharap ku terbiasa..

C Dm F G

sendiri menikmatinya..

C Dm F G

berharap ku terbiasa..

C Dm F G

sendiri menikmatinya..

Outro :

C Bm [4x] C

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

