Eks Vokalis Oasis Liam Gallagher Liburan di Bali, Petugas Bandara Ini Beruntung Foto Bareng Idola

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan vokalis Oasis William "John Paul" Gallagher atau Liam Gallagher sempat mendatangi Pulau Dewata, Bali.

Momen tersebut pun diketahui usai beredarnya foto Liam Gallagher dengan seorang petugas bandara di Bali.

Sehingga unggahan dari akun Instagram @powerrangeritem itu pun ramai dikunjungi warganet.

Terlihat Liam Gallagher menggunakan bucket hat berwarna putih. Liam juga terlihat mengenakan jaket dan celana pendek dengan warna abu-abu.

Kedua pun asik mengabadikan foto berdua dimana Liam mengacungkan ibu jarinya dengan wajah yang datar tanpa senyuman.

Sementara itu, disebelah Liam ada salah seorang petugas bandara bernama Ganis yang bergaya sama seperti sang idola.

Dalam keterangan unggahan tersebut dimana keduanya sempat melakukan percakapan.

Liam mengatakan dirinya tak masalah jika petugas bandara mengajaknya berfoto.

Ia senang mendengar petugas bandara tersebut menggemari Oasis

Berikut adalah percakapan keduanya saat bertemu si bandara.

G: "Do you mind if i take a picture with you sir?"

L: "No worries, where do you want to take the picture? there?"

G: "Sorry sir, I'm starstruck.. I'm big fan of you, I've collected all of Oasis albums.."

L: "Lovely man.. thank you.. Live forever"

Unggahan tersebut pun menuai banyak komentar warnaget. Tak sedikit yang iri dengan kesempatan foto bersama tersebut.