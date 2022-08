Fakta Jelang Konser Dream Theater di Solo Malam Ini, Konsep Panggung hingga Syarat Nonton

Band beraliran metal progresif Dream Theater menunjukkan aksinya dalam Jogjarockarta International Music Festival 2017 di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Jumat (29/9/2017). Band asal Amerika Serikat, yang terdiri dari James LaBrie (vokal), John Petrucci (gitar), Jordan Rudess (keyboard), John Myung (bas), dan Mike Mangini (drum), menyuguhkan tour konser internasional itu untuk merayakan 25 tahun album kedua mereka, Images and Words, yang dirilis pada 1992. Konser Dream Theater digelar Rabu (10/8/2022) malam ini di Lokasi Parkir A dan B, Stadion Manahan Solo.Berikut fakta-fakta menjelang konser.TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecinta musik rock malam ini akan dipuaskan dengan konser Dream Theater.

Konser Dream Theater digelar Rabu (10/8/2022) malam ini di Lokasi Parkir A dan B, Stadion Manahan Solo.

Berikut fakta-fakta menjelang konser Dream Theater.

Konser Dream Theater Dimulai Pukul 20.00 WIB

Konser Dream Theater di Solo akan dimulai pukul 20.00 WIB.

Rencananya grup musik metal asal Amerika Serikat ini akan konser selama 2 jam dengan istirahat 30 menit setiap 1 jam.

Konser Dream Theater ini adalah bagian dari tur konser yang bertajuk "The Top of The World Tour".

Indonesia jadi satu negara dikunjungi grup musik yang baru menerima Grammy 2022 ini.

Setelah dari Indonesia, grup musik tersebut baru menggelar konser di Jepang.

Konsep Panggung Konser Dream Theater, Banyak Kejutan