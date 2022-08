Stand Up Comedy Indonesia ke-10 Usung Tema Tawa 1 Dekade

Potret Uncu Putra dan Para Juri SUCI X Usai Jumpa Pers di Gedung Usmar Ismail, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2022)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) Kompas TV telah memasuki musim ke-10.

Terdapat 24 peserta sejumlah daerah di Indonesia yang berhasil lolos audisi, akan kembali berkompetisi memperebutkan posisi 13 besar untuk bisa melanjutkan pertarungan di panggung SUCI X.

"Sebagai program talent search di televisi nasional, SUCI bukan saja program pencarian bakat, tetapi telah menjadi program yang tumbuh dan besar bersama industri Stand Up Comedy di Indonesia," kata Uncu Putra selaku Director of Programming Kompas TV saat jumpa pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: SUCI Kompas TV Buka Audisi Pendaftaran #Tawa1Dekade, Simak Syarat dan Jadwal Audisinya

Lebih lanjut, Uncu mengatakan bahwa selama satu dekade ini, SUCI selalu konsisten dalam mencari bakat komika-komika baru.

Bahkan, alumnus SUCI rata-rata menjadi populer dan menghiasi banyak program hiburan Tanah Air di berbagai platform.

"Yang tidak pernah berubah adalah ajang pencarian bakat yang murni untuk menilai kemampuan di atas panggung. Yang paling mampu menghibur, ya itu yang akan memang. Ini keputusannya dari Juri, sehingga melahirkan talenta luar biasa," ungkap Uncu

Sementara itu, alasan tahun ini mengusung tema Tawa 1 Dekade lantaran SUCI sudah berdiri 10 tahun.

Uncu berharap, SUCI dapat terus menghibur penontonnya sekaligus memberikan inspirasi melalui kisah perjuangan para komika.

Sederet publik figur seperti Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, Celine Evangelista, dan Komeng didapuk sebagai juri untuk menilai penampilan dari para komika.

Sebagai informasi, Pre-show SUCI X akan digelar Jumat, (19/8/2022) pukul 21.30 WIB.

Sementara Show perdana SUCI X akan digelar Jumat, (26/8/2022), pukul 21.30 WIB. Dan ditayangkan di Kompas TV.