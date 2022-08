Synchronize Fest 2022 Digelar Oktober, Hadirkan Musisi Lintas Generasi dan Genre 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Synchronize Fest 2022 bakal digelar setelah sempat tertunda selama dua tahun karena pandemi Covid-19.

Rencananya Synchronize Fest akan berlangsung pada 7, 8 dan 9 Oktober 2022 di Gambir JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kali ini Synchronize Fest 2022 mengusung tema Lokal Lebih Vokal.

Sesuai tema tersebut, Festival musik yang telah terselenggara sejak 2000 tersebut kini akan memberikan ruang kepada musisi lintar genre dam generasi dari berbagai penjuru Indonesia.

Tidak hanya itu, Synchronize Festival 2022 juga bakal membuat kejutan dengan menampilkan banyaknya kolaborasi antar musisi.

"Tentunya tahun ini banyak berubah, banyak perkembangan. Sesuai dengan tema Lokal Lebih Vokal. Line up-nya musisi legendaris, kedua popular, penapilan khusus, dan the new emerging artis," kata Aldila selaku Director of Communication dalam jumpa pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2022).

"Nama-nama baru dan belum pernah tampil di Synchronize Fest. Ada Dirty Eyes, Namoy Budaya, Oslo, Morad, Gangga dan lainnya. Banyak banget line up baru," imbuhnya.

Aldila menambahkan tema kali ini diambil dari kesan para penikmat musik yang pernah datang untuk menonton, selain itu Synchronize Fest juga dapat membangkitkan kembali ekosistem musik.

"Festival makin seru, ekosistem, kalau banyak festival yang nggak bisa dilupain rasa adalah synchronize. Nama ini menjadi paku bahwa, kalau ngomongin lokal ya synchronize festival," tutur Aldila.