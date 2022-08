Allgorhythm Fest Siap Diselenggarakan, Usung Konsep Konser Musik Intim di Musim Panas Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Allgorhythm Fest bakal diselenggarakan pada 20 Agustus 2022 di Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan.

Acara musik yang diselenggarakan oleh CF Event & Production akan menyuguhkan tema Summer Intimate Fest untuk mengembalikan perasaan intim kepada generasi muda lewat musisi yang hadir.

Ricky Ardian, Project Manager Allgorythm Fest mengungkapkan, Allgorhythm Fest merupakan event musik pertama yang diselenggarakan oleh CF Event & Production.

“Dengan segala ide serta kreatifitas dari teman-teman, kami akan berusaha menghadirkan grup musik berbagai genre yang popular saat ini. Boleh dibilang Allgorhythm Fest ini dapat diartikan pula ‘All Together We Got The Rhythm,” kata Ricky saat menggelar konferensi pers, di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2022).



Ricky menambahkan, Allgorhythm ini memiliki makna, bukan hanya sekedar nama semata. Namun berasal dari suku kata ‘algoritma’.

“Dari sini, kita mencoba menghubungkan bagaimana cara kita mengemas algoritma dan ritme dalam satu event yakni konser musik," ujar Ricky.



“Dan harapannya, semoga ditahun depan kami bisa menyelenggarakan kembali dengan line up dan konsep yang lebih baik," sambungnya.

Enam grup musik bakal tampil dalam acara Allgorhythm Fest, diantaranya adalah The Upstair, Goodnight Electric, Ten2Five, RAN, Sore dan Motives.



Sebagai pihak pendukung, Trans Jakarta ikut mensukseskan acara Allgorhythm Fest untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi di ruang publik bagi generasi milenial.



Anang Rizkani Noor, Kepala Divisi Sekertaris Perusahaan dan Humas Trans Jakarta menjelaskan, konser musik Allgorhythm Fest ini selaras dengan kampanye Trans Jakarta 'Stop Pelecehan Seksual' di ruang publik, khusunya di moda umum.



"Allgorhythm Fest menjadi tempat berkumpulnya para generasi milennial di mana mereka dapat menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan 'Stop Pelecehan Seksual' dari Trans Jakarta," jelas Anang Rizkan.

Selain itu, hal senada juga dikatakan oleh Rangga Derana, Direktur Marketing PT. BSS yang mengatakan bahwa Allgorhythm Fest dapat mengajak kaum milenial untuk bisa mensukseskan green movement untuk menjaga kelestarian lingkungan disetiap masing-masing daerah.



Sementara itu Jamaluddin Malik, mewakili Digra Foundation menjelaskan, pihaknya mendukung penuh Allgorhytm Fest sebagai bentuk apresiasi terhadap para musisi Indonesia untuk tampil kembali ke ruang publik dalam bentuk konser musik.

“Ini saat yang tepat untuk mendukung industri musik tanah air bangkit kembali dan para musisi pun dapat bertatap muka dengan para penggemarnya serta menunjukan musikalitas mereka dalam berkarya selama pandemi,” pungkas pria yang akrab disapa dengan JM ini.

Indri Mariana, Manajer Marketing Communication Pospay, PT Pos Indonesia menambahkan pihaknya siap mendukung acara Allgorhythm Fest untuk menciptakan warna baru di kalangan anak muda.

“Dengan keikutsertaan kami di Allgorhythm Fest, diharapkan Pos Indonesia dapat terlepas dari kesan kuno. Pos Indonesia melalui Pospay juga berkembang sesuai dengan dinamika kaum muda layaknya musik yang dinamis, terus bergerak, dan berwarna,” sambung Indri Mariana.

Tiket Allgorhythm Fest dapat dibeli dengan cara online di www.allgorhythmfest.id atau Go Show.

Dalam konser kali ini pihak penyelenggara akan menerapkan protokol kesehatan selama pertunjukan. Pertunjukan akan dibuka mulai 14.30 WIB.