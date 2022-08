Chef Vindy Lee Punya Cara Khusus Rawat Tubuh, Latihan Napas hingga Minum Air Matang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara Vindy lee untuk merawat tubuhnya.

Vindy Lee merupakan sosok chef yang terkenal dengan citranya yang seksi.

Rupanya, Vindy Lee punya cara tersendiri untuk merawat tubunya.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu pada kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (10/8/2022).

Hal pertama yang dilakukan oleh Vindy Lee yaitu latihan pernafasan.

"Aku menghirup nafas yang banyak, sampai full oksigen, baru pelan-pelan keluarain, itu setiap pagi ya," jelas Vindy Lee.

Kedua, Vindy Lee melakukan latihan untuk menguatkan tulang belakang.

Baginya latihan tulang belakang sangat penting, terutama bagi yang memiliki ukuran payudara lumayan besar.

"Kalau punya payudara yang besar jangan lari terlalu kencang, nanti bahaya buat tulang belakang," tegas Melaney Ricardo.

Ketiga, minum air putih yang banyak, karena 80 persen tubuh kita berisi air.

Vindy Lee mengaku harus minum air yang harus dimasak terlebih dahulu.

"Harus dimasak dulu baru saya minum, i dont know why," ujar Vindy Lee.

Vindy Lee merasa beruntung punya kulit yang sehat karena keturunan dari sang ibu.

"Its from my mom DNA

(Ini Keturunan DNA dari ibuku),"

"I'm very lucky

(Aku sangat beruntung)," tegas Vindy Lee.

(Tribunnews.com/Izmi Ulirrosifa)