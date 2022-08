Chord Gitar Alun Alun Nganjuk - Denny Caknan feat Yeni Inka, Trending 7 di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Alun Alun Nganjuk, lengkap dengan liriknya.

Lagu Alun Alun Nganjuk dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Denny Caknan dan Yeni Inka.

Lagu Alun Alun Nganjuk diciptakan oleh Ndaru Antariksa.

Lagu ini menceritakan tentang kisah seseorang yang menunggu janji kekasihnya.

Video Live Musik Alun Alun Nganjuk Denny Caknan feat Yeni Inka dirilis pada 5 Agustus 2022, lalu.

Kini videonya telah masuk peringkat 7 trending di YouTube Musik.

Chord Gitar Alun Alun Nganjuk - Denny Caknan feat Yeni Inka:

Intro:

Am Em F Am

Dm Am Bm E

Am Em F Am

Dm Am E Am

.

Am Em

lungo tak anti anti

F Am

kapan nggonmu bali

Dm Am

mecak'e endahing wengi

Bm E

kutho nganjuk iki

.

Am Em

sumilir angin wates

F C

nggugah kangene ati

Dm Am

opo kowe ora ngerteni

E Am

kowe tak kangeni (ho'a ho'e)

.

E

ning alun alun tak goleki

F

terminal stasiun tak ubengi

E

senajan setahun tak enteni

F Am

tresnamu sing tak gondheli

.

Reff:

Dm

lali tenan to dek

G C

nggonmu janji janji

Dm E Am

disekseni lampu alun alun iki

Dm

lali tenan to dek

G C

karo aku iki

Dm

ning terminal stasiun

E Am

nggonku nggoleki

.

Intro:

Am Em F Am

Dm Am E Am E

.

Am Em

sumilir angin wates

F C

nggugah kangene ati

Dm Am

opo kowe ora ngerteni

E Am

kowe tak kangeni (ho'a ho'e)

.

E

ning alun alun tak goleki

F

terminal stasiun tak ubengi

E

senajan setahun tak enteni

F Am

tresnamu sing tak gondheli

.

Reff:

Dm

lali tenan to dek

G C

nggonmu janji janji

Dm E Am

disekseni lampu alun alun iki

Dm

lali tenan to dek

G C

karo aku iki

Dm

ning terminal stasiun

E Am

nggonku nggoleki

.

E

ning alun alun tak goleki

F

terminal stasiun tak ubengi

E

senajan setahun tak enteni

F Am

tresnamu sing tak gondheli

.

Outro:

Dm E Am E Am

Video Live Music Alun Alun Nganjuk - Denny Caknan feat Yeni Inka:

(Tribunnews.com)

