Mezzaluna Jajal Genre RnB di Single Terbarunya 'You Should Know'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mezzaluna pada baru saja merilisnsingle baru berjudul 'You Should Know'.

Di single terbarunya ini ia mengeksplorasi genre yang berbeda jika dibandingkan dua single sebelumnya.

Dibanding dua single terdahulu, Mezzaluna Bungari memberi sentuhan RnB pada single ketiganya dengan mengusung tempo yang sedikit cepat.

“Menurut aku, menulis lagu itu hal yang sifatnya sangat personal. Pastinya, aku tidak akan terus-terusan merasakan hal yang sama saat sedang menulis lagu," ujar Mezzaluna dalam wawancara virtual, Kamis (11/8/2022).

"Kebetulan, RnB sesuai untuk ‘You Should Know’ dan perubahan genre ini bisa dibilang tergantung dari yang sedang aku rasakan di hati," terangnya.

Mezzaluna mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan jika setiap singlenya menjajal genre berbeda.

"Mungkin, di single berikutnya, aku akan mencoba genre yang berbeda lagi karena mood-ku sedang cocok dengan genre tersebut," imbuhnya.

Mezzaluna mengakui bahwa single terbarunya itu terinspirasi dari pengalaman pribadi, ini merupakan salah satu cara Mezzaluna dalam memberi tahu perasaan yang selama ini ia pendam.

“Dari judulnya, aku ingin menegaskan pada seseorang bahwa ‘kamu harus tahu, inilah perasaan aku yang sebenarnya.’ Kira-kira seperti itu," jelasnya sembari tertawa.

"Aku juga ingin menyampaikan bahwa mengekspresikan diri bisa dari medium mana pun. Kalau aku, ya dari bikin lagu ini,” katanya.

Single tersebut menjadi kali ketiganya berkolaborasi dengan Gio Wibowo sebagai produser.

Pemilihan lagu ini merupakan keputusan Bersama setelah berdiskusi dengan pihak label OFFMUTE- Sony Music Entertainment Indonesia.