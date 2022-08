Sinopsis Film Welcome to the Punch, Aksi Mantan Pelaku Kriminal Selamatkan Putranya Tayang Malam Ini

Poster Film Welcome to The Puch - Sinopsis Film Welcome to The Puch yang tayang malam ini di Bioskop TransTV pukul 23.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Sinopsis film Welcome to the Punch yang akan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Kamis (11/8/2022), pukul 23.30 WIB.

Film Welcome to the Punch adalah film bergenre aksi thriller yang disutradarai oleh Eran Creevy.

Welcome to the Punch merupakan film berdurasi 1 jam 39 menit yang pertama dirilis pada 15 Maret 2013.

Melansir dari laman imdb.com, film ini diperankan oleh beberapa bintang kenamaan di antaranya James McAvoy, Mark Strong, Andrea Riseborough, Johnny Harris, dan David Morrissey.

Film Welcome to the Punch menceritakan tentang usaha Jacob Strenwood untuk menyelamatkan putranya setelah terjadi pencurian.

Jacob adalah mantan pelaku kriminal, ia bekerja sama dengan seorang detektif untuk mengungkap konspirasi berbahaya.

Berikut sinopsis dari cerita Film Welcome to the Punch yang akan tayang malam nanti.

Sinopsis film Welcome to the Punch

Cerita bermula saat empat pria bersenjata dari sebuah gedung dengan masker anti gas, setelah melakukan perampokan, dan pergi dengan sepeda motor.

Saat itu juga, Max Lewinsky melaporkan kepada atasannya bahwa "Sternwood sudah melakukannya malam ini".