Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta yang Lain - Element: Walau Pedih Terasa, Jiwaku yang Mencintaimu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta yang Lain dari Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Cinta yang Lain dirilis tahun 2004.

Lagu ini masuk kedalam album keempat Element yakni Dialog.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Cinta yang Lain - Element:

C

Dan aku berjalan

G/B

di heningnya malam

Bb

Mengingat masa indah

F

berdua denganmu

Dm G

Ku yakin hatiku, tuk dirimu

Em A

Semua cinta ku curahkan

Dm

hanya untukmu

E E/G# Am

Tak pernah ku berikan

G D D G Am

ke hati yang lain

C F G

Cinta yang lain hooo



Chorus

C Am Em

Ku tak lagi kan mencintaimu

Gm A

Ketika dirimu telah

Dm

memilih yang lain

Fm G

Walau pedih terasa

Am G F G

Jiwaku yang mencintaimu, woho



C Bm

Terasa berat nafasku

Bb

Seakan darah

F

tak mengalir di tubuhku

Dm G

Ketika ku kenang cintamu



Chorus

C Am Em

Ku tak lagi kan mencintaimu

Gm A

Ketika dirimu telah

Dm

memilih yang lain

Fm G

Walau pedih terasa

Am G F G

Jiwaku yang mencintaimu, woho



Bb D#

Mencoba tuk dapat

Bb

melupakan semua

D# Bb

Bayanganmu selalu di hatiku

Cm Dm

Ku yakin diriku

D# G

lupakan cintamu houwoo



Chorus

C Am Em

Ku tak lagi kan mencintaimu

Gm A

Ketika dirimu telah

Dm

memilih yang lain

Fm G

Walau pedih terasa

Am G F

Jiwaku yang mencintaimu

G Am G F

Jiwaku yang merindukanmu

Am G F

Ku harap melupakanmu

