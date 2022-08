Chord Gitar Teteg Ati - Asha feat Tiara Linggar: Mas Perlu Dingerteni Tetegke Atiku Wis Koyo Ibumu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Teteg Ati yang dipopulerkan oleh Asha featuring Tiara Linggar.

Lagu Teteg Ati diciptakan oleh Ilham Putratama dan Febry Arya.

Lagu ini menceritakan tentang kesabaran hati seorang perempuan yang sekuat hati ibu sang pacar dalam menghadapi sikap sang anak yang suka semena-mena.

Teteg Ati - Asha feat. Tiara Linggar

Intro : F G C -G/B Am

Dm G



C F Fm

ning pungkasan srengenge sore iki

C G/B Am

atiku iseh roso sumpek

A Dm

nanging sempet mikerke sliramu

G

sing tak tresnani

.

C F Fm

ning pungkasan.. rembulan wengi iki

C G/B Am A

atiku.. iseh milih berjuang bertahan

Dm G

korban ati perasaan kanggo sliramu

.

F G

koco iki dadi seksi pedihe atiku

Em Am A

kowe gawe ati sing tak jogo dadi gelo

Dm G

bola bali kowe sing salah

F E

nanging aku sing disalahke

.

Reff :

F G C-G/B Am

mas perlu dingerteni

Dm G C

tetegke atiku wis koyo ibumu

F G C -G/B Am

ora tau nggersulo ngadepi polahmu

Dm F Fm (Am)

sing nggawe atiku, atiku tatu



Int. Am -G F

Am -G FG

.

C F Fm

ning pungkasan srengenge sore iki

C G/B Am

atiku iseh roso sumpek

A Dm

nanging sempet mikerke sliramu

G

sing tak tresnani

.

F G

koco iki dadi seksi pedihe atiku

Em E Am A

kowe gawe ati sing tak jogo dadi gelo

Dm G

bola bali.. kowe sing salah

F E

nanging aku sing disalahke

.

Musik : Am G F C -G/B

Am G F G

.

F G

wis rapopo aku sing disalahno

F G C

tapi elingo cen aku sing lilo

F G C

dadi payung naliko udane teko

.

Reff end :

F G C Am

mas perlu dingerteni

Dm G C C7

tetegke atiku wis koyo ibumu

F G C -G/B Am

ora tau nggersulo ngadepi polahmu

Dm G

sing nggawe atiku atiku tatu

.

F G C Am

senajan kowe mung nyepelekke

Dm G C C7

nanging ati iki tetep tak kuatke

F G

sumpah ati iki

C Am

setiyoku mung kanggo kowe

Dm G C

selawase bebarengan karo kowe

F G C Am

selawase ora bakal tak liyakke

Dm G F Fm

selawase tetep teteg atine

.

Outro : C

(Tribunnews.com)