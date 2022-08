Banyak yang Bilang Mirip, Mezzaluna D'Azzuri Ingin Bertemu Widi Vierratale, Harap Bisa Kolaborasi

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Mezzaluna D'Azzuri, anak sulung Bimbim Slank, sering dibilang mirip Widi Soediro Nichlany, vokalis Vierratale.

"Sering banget dibilang mirip (Widi Vierratale). Kayaknya setiap pas nge-post foto pasti ada satu yang komen mirip," kata Mezzaluna D'Azzuri saat berbincang di kediamannya di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022).

Namun, hal itu tak membuatnya kecil hati. Malah sebaliknya, ia senang dibilang mirip Widi Vierratale.

"Dia keren," lanjut Mezzaluna.

Widi Vierratale, seorang musisi.

Pelantun 'You Should Know' itu sering mendengar lagu-lagu Vierratale yang dinyanyikan oleh Widi. Bahkan, band tersebut menjadi inspirasinya dalam bermusik.

"Cuma kayaknya aku belum pernah ketemu sama Widi," ungkapnya.

Mezzaluna D'Azzuri ingin sekali bertemu dengan Widi Vierratale. Bahkan, ia berharap bisa memiliki karya kolaborasi bersama.

"Bolehlah ketemu, dia keren banget. Ya amin aja (project bareng)," ujar Mezzaluna D'Azzuri.

Bikin lagu tanpa campur tangan ayahnya