Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Sejati - Element: Seperti Itulah Cintaku untuk Dirimu

Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta Sejati yang dibawakan oleh Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Cinta Sejati dirilis tahun 2002.

Lagu ini masuk ke dalam album ketiga Element yakni Paradoks.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Cinta Sejati - Element:

C Am Em

Cinta sejati yang bisa

G A Dm

Memb'ri tanpa harus menerima

Fm G Am

Dia membawa damai

G#m G# D

Dan baha - giakan jiwa

F Em

Tuk semua manusia



C Am Em

Hanya cinta sejati yang bisa

G A Dm

Bertahan tanpa mengenal waktu

Fm G

Takkan pernah sirna

Am G#m G# D

Bagai karang di samudra

F E

Kan abadi tuk selamanya

* Reff

A E F#m E D

Seperti itulah cintaku untuk dirimu

C#m Bm E

Tulus dan apa adanya

A E F#m E D

Datang dari sebuah rasa sucinya hati

E

Atas nama cinta sejati



C Am Em

Dan bila engkau t'lah mengerti

G A Dm

Betapa besar artinya cinta

Fm G Am

Hingga setiap nafas

G#m G# D

Yang mengalir di tubuhmu

F E

Mengandung cinta dari Yang Kuasa

* Reff

A E F#m E D

Seperti itulah cintaku untuk dirimu

C#m Bm E

Tulus dan apa adanya

A E F#m E D

Datang dari sebuah rasa sucinya hati

E

Atas nama cinta sejati



Am G#m G# D

Setiap nafas di tubuhmu

F E

Mengandung cinta dari Yang Kuasa

* Reff

A E F#m E D

Seperti itulah cintaku untuk dirimu

C#m Bm E

Tulus dan apa adanya

A E F#m E D

Datang dari sebuah rasa sucinya hati

E

Atas nama cinta sejati

A E F#m E D

Seperti itulah cintaku untuk dirimu

C#m Bm E

Tulus dan apa adanya

A E F#m E D

Datang dari sebuah rasa sucinya hati

E

Atas nama cinta sejati



* End

C Am C Am C Am C

E

