Chord Satu - Superglad: Satukanlah Cinta Kita Walau Hati Ini Lelah

Berikut chord Satu, lagu yang dipopulerkan oleh Superglad.

Lagu Satu dari Superglad ini termuat di album yang bertajuk 'Satu', dirilis pada 2006 silam.

Lagu Satu ini adalah lagu yang didedikasikan Superglad untuk orang-orang yang terkena HIV/AIDS.

Berikut chord Satu dari Superglad

Intro : C..Am..F..G..

.

C

Sebelum engkau mengerti

Am

apa arti dari semua ini

F

sepantasnya kau pahami

G

makna indah hidup ini..

.

C

waktu yang kau jalani

Am

rasa cinta yang tlah berhenti

F

sudah sepantasnya kau lakukan bila

G

itu semua tlah terjadi..

.

Reff:

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (huwoo..)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (huwoo..)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (huwoo..)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (huwoo..)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

Musik : C..Am..F..G..

.

C

dan bila tlah kau pahami

Am

teruslah untuk jalani

F

sudah sepantasnya kau lakukan bila

G

itu semua tlah terjadi..

.

C

tak perlu untuk bersedih

Am

tak perlu untuk menangis

F

sudah sepantasnya kau lakukan bila

G

itu semua tlah terjadi

.

Reff:

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (huwoo..)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (huwoo..)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (huwoo..)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (huwoo..)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

C

...Setiap 6 detik

Am

ada 1 orang terinfeksi HIV

F

Lebih dari setengahnya adalah anak muda..

.

Int. G5-A5-B5-C5-D5..

.

Reff End:

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (huwoo..)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (huwoo..)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

C (B5-C5)

Satukanlah cinta kita (Satukanlah)

Am (G5-A5)

walau hati ini lelah (walau hati ini lelah)

F

beranikan untuk jalani hidup (huwoo..)

G

dari semua perbuatan kita..

.

Outro : C

