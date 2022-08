Lirik dan Kunci Gitar Ojo Njaluk Pegat - Esa Risty ft Erlangga Gusfian: Pancene Bener Kandane Bapak

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord gitar Ojo Njaluk Pegat dari Esa Risty Ft Erlangga Gusfian.

Lagu Ojo Njaluk Pegat ditulis oleh Ronny Jembuk.

Chord dan Lirik Ojo Njaluk Pegat - Esa Risty ft Erlangga Gusfian :

Intro : Am E

Dm Am G E

Am E

Dm Am E Am

E Am

Am

Pancene bener kandane Bapak

F E

Remuk kabeh dadi Bojomu

Dm

Mbendinane mbok keplaki

Am

Mbok gebuki, mbok pisui

Am E

Sebab kakean cangkem,

Am

Dadi wong wedok

Dm Am

Jo cerewet dik Karo wong lanang

Am

Yo mesti wae ora mbok ingoni, ora mbok pakani

E Am

Wani rabi mas kudu tanggung jawab

E

Yen jek seneng aku mas

Am

Ojo moro tangan

Musik : E A Dm E Am

Reff :

Am

Melarat tak belani, Mbambungo tak openi

G

Opo ngene jek kurang

G

Kelonan nomer siji, Mergawe nomor pitu

Am Dm E Am

mangan watu

Am

Nganggur taun taunan..Mangan gak melok adang

G

Cek nggantenge raimu

G

Aku wis ora kuwat cepet golekno surat

Am

Ndang dipegat

Dm Am

Ojo nekat dik ojo ojo njaluk dipegat

E Am E

Sebab pegatan saiki surate larang

Musik : Am E

Dm Am G E

Am E

Dm Am E Am

E Am

[ Ulangi dari awal 1x ]

