Lirik Lagu KISS - TRI.BE, Comeback Terbaru dengan 6 Member: No More Drama Ma Ma Ma

TRIBUNNEWS.COM - Lirik lagu comeback terbaru TRI.BE berjudul KISS.

Girl band TRI.BE akhirnya comeback dengan lagu barunya KISS, Selasa (9/8/2022) lalu.

Comeback TRI.BE kali ini berbeda dengan sebelumnya karena mereka hanya tampil dengan enam member.

Salah satu member, yakni Jinha TRI.BE kini sedang hiatus karena masalah kesehatan.

Music video KISS TRI.BE sendiri telah ditonton hingga 12 juta kali sampai hari ini, Senin (15/8/2022).

Berikut lirik lagu KISS - TRI.BE

No more drama ma ma ma

No more drama ma ma ma

Body check Money check

byeonhameomneun taedo

da shishihae jom bigillae

Now I’m back

da nalli Yal-li Yal-li Yal-li

sunseoreul jigyeo geuge ne mishyeon yamjeonhi jigyeobwa

You want me? nal weonhae?

And then ra ta ta ta get ready I’m on it

You want me so bad

hanjulgi bichi nal bichul ttae

Oh, It got me so bad

nan maeil saeroun nareul kkaeweo

sangsanghaewatteon geotboda deo jjarithage

sumjugigo nega nal bon sungan