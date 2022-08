Sinopsis The Outpost, Upaya Tentara Amerika Perangi Aliran Bersenjata Taliban, Malam Ini di Trans TV

Cover film The Outpost| Simak sinopsis film The Outpost yang tayang malam ini, Senin (15/8/2022) di Trans TV.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film The Outpost yang akan tayang di Bioskop Trans TV, malam ini Senin(15/8/2022) pukul 23.30 WIB.

Dikutip dari IMDb, sutradara Film The Outpost adalah Rod Lurie.

Naskah film The Outpost ditulis oleh Eric Johnson dan Paul Tamasy.

The Outpost dirilis pada 3 Juli 2020 di Amerika Serikat.

Kisah The Outpost diangkat berdasarkan kejadian nyata pertempuran di Afganistan.

Peristiwa itu juga ditulis dalam buku berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor karya Jake Taper tahun 2012.

Film Outpost dibintangi oleh sederet aktor ternama, di antaranya Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, dan Orlando Bloom.

Studio film yang memproduksi The Outpost adalah Millennium Media, Perferction Hunter Productions, dan York Films.

Sinopsis Film The Outpost

Sebuah tim tentara Amerika Serikat dikirim ke pos penjagaan di Kamdesh, bagian utara Afganistan.