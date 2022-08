BLACKPINK Akan Tampil di MTV Video Music Awards 2022, Bawakan Single Pink Venom

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK dikonfirmasi akan tampil dalam acara MTV Video Music Awards 2022.

Dilansir dari Soompi, Selasa (16/8/2022), BLACKPINK mengumumkan bahwa mereka masuk dalam lineup penampilan untuk MTV Video Music Awards 2022.

Girl grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini akan membawakan single Pink Venom serta album mereka yang bertajuk Born Pink.

Tahun ini, BLACKPINK mendapat mominasi untuk Best Metaverse Performance (PUBG) dan Lisa dinominasikan sebagai artis solo untuk Best K-Pop dengan singlenya yang berjudul LALISA.

Sebelumnya pada 2020, BLACKPINK menjadi girl grup K-pop pertama yang memenangkan MTV Video Music Awards ketika mereka memenangkan Song of the Summer lewat single berjudul How You Like That.

Selain BLACKPINK, ada juga artis papan atas dunia yang tampil di MTV Video Music Awards tahun ini yaitu Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! Di The Disco, Lizzo, Jack Harlow, dan Mneskin.

MTV Video Music Awards 2022 akan tayang pada 29 Agustus.

Sedangkan single comeback BLACKPINK yakni Pink Venom akan dirilis pada 19 Agustus. Dan album mereka yang bertajuk Born Pink akan dirilis pada 16 September 2022.

Sebagai informasi, MTV Video Music Awards adalah penghargaan musik yang diberikan oleh MTV sejak 1984 untuk video klip terbaik setiap tahun.

Acara ini disiarkan secara langsung oleh MTV dari New York City, Los Angeles, Las Vegas, Nevada, dan Miami, Florida