Lirik Lagu Paro - Nej Versi Sped Up yang Viral di TikTok: Tu Me Dit Pas Les Choses

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Paro yang dinyanyikan oleh Nej versi sped up kini sedang viral di TikTok.

Lagu Paro dengan potongan lirik 'Allo Allo' ramai dipakai sebagai sound di TikTok.

Nej mempopulerkan lagu Paro pada 2021 silam.

Kini lagu berjudul Paro kembali viral, setelah seorang pengguna TikTok membuat versi sped up baru-baru ini.

Lagu berjudul Paro berasal dari negara Prancis.

Berikut lirik lagu berjudul Paro yang dinyanyikan oleh Nej versi sped up:

Ola ola hello

Tu m’harceles au tel allô?

Tu m'donnais plus trop de nouvelles

Quand j’avais la tête sous l’eau

Avec ou sans allié j’aurais bâtit ma vie

Loin du mal et des mots

J’ai franchi les paliers

Ma bonté m’a fait défaut

Est-ce que je dois m’méfier de toi plus que des autres

Ton cœur me veut mais tu ne me dis pas les choses

Tu me dit pas les choses

Allo allo allo allo albi albi

J'deviens paro paro paro

Allo allo allo allo albi albi

Je deviens paro paro paro

Allo allo allo allo albi albi

J'deviens paro paro paro

Allo allo allo allo albi albi

Je deviens paro paro paro