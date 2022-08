Mezzaluna D'Azzuri Rilis Lagu Berbahasa Inggris, Putri Bimbim Slank Merasa Lebih Mudah Berekspresi

Putri Bimbim Slank Mezzaluna D'Azzuri baru saja merilis single ketiganya bertajuk 'You Should Know' pada 5 Agustus 2022, dengan lirik bahasa Inggris.

Wartakotalive.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Bimbim Slank Mezzaluna D'Azzuri baru saja merilis single ketiganya bertajuk 'You Should Know' pada 5 Agustus 2022, dengan lirik bahasa Inggris.

Lagu You Should Know pun lahir dari tangan Mezzaluna D'Azzuri, yang sebenarnya sudah jadi sejak dirinya masih duduk dibangku sekolah.

"Baru dirilis sekarang karena belum punya jati diri dulu. Jadi aku rasa layak dirilis saat aku udah dewasa," kata Mezzaluna D'Azzuri saat berbincang di kediamannya di Jalan Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022).

Alasan wanita yang akrab disapa Mez tersebut menuliskan bahasa Inggris, karena memang lebih faseh menggunakan bahasa tersebut.

"Karena bahasa Inggris bahasa sehari-hari ya. Sebenarnya bisa aja bahasa Indonesia, cuma lebih susah mengekspresikannya, jadi pake bahasa Inggris," ucapnya.

Sebelumnya, ia sempat menuliskan lirik lagu Bahasa Indonesia. Hanya saja belum menjadi karya lagu yang siap untuk dipersembahkan kepada pendengar.

"Pengin punya karya bahasa Indonesia. Tapi belum coba-coba untuk diseriusin," ungkapnya.

Mezzaluna D'Azzuri menyebut lagu You Should Know adalah project sekolah yang berisikan perasaan hatinya, yang diyakini punya pesan yang baik untuk pendengarnya.

"Musik personal jadi yang aku rilis harus yang gue banget," ujar Mezzaluna D'Azzuri.