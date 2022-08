Kevin Oh: Fakta-fakta Menarik dan Perjalanan Karier Kekasih Gong Hyo Jin

Kevin Oh. Berikut adalah biodata, fakta-fakta dan perjalanan karier Kevin Oh, penyanyi yang juga merupakan kekasih aktris Gong Hyo Jin.

TRIBUNNEWS.COM - Kevin Oh adalah penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Amerika-Korea Selatan.

Kevin Oh diketahui berkencan dengan aktris Gong Hyo Jin dan akan menikah pada Oktober 2022 mendatang.

Mengutip Channel-Korea.com, berikut adalah biodata, fakta-fakta dan perjalanan karier Kevin Oh.

Biodata Kevin Oh

Nama Lahir : Kevin Oh

Nama Korea: Oh Won-geun (오원근)

Nama Panggung: Kevin Oh

Tempat dan Tanggal Lahir: Long Island, New York, AS, 29 Agustus 1990

Tinggi: 180 cm (5 kaki, 11 inci)

Berat: Tidak diketahui

Tahun Aktif : 2015 – sekarang

Kebangsaan: Korea-Amerika (kewarganegaraan ganda)

Label: Stone Music Entertainment (2017), Sony Music Entertainment Korea (2017 – 2021)

Pekerjaan: Penyanyi, penulis lagu, komposer, arranger, aktor, gitaris

Grup Terkait: AfterMoon

Posisi di Grup: Vokalis, penulis lagu, dan gitaris

Instagram: @kevinoh_

YouTube: Kevin Oh

Fakta-fakta Kevin Oh

- Kevin Oh aslinya orang Amerika karena dia lahir di sana.

- Keluarga Kevin Oh saat ini tinggal di AS.

- Kevin Oh memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan.

- Kevin Oh lulus dari Dartmouth College dengan gelar Bachelor of Arts (BA), jurusan Ekonomi.