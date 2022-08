Chord Asmara Tak Secengeng yang Aku Kira - Iwan Fals: Maafkan Kalau Ku Salah Duga

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Asmara Tak Secengeng yang Aku Kira, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Asmara Tak Secengeng yang Aku Kira ini termuat di album Sumbang yang dirilis pada 1983 silam.

Chord Asmara Tak Secengeng yang Aku Kira dari Iwan Fals

[ intro ] C

C

bekas tapak - tapak sepatu yang kupakai selalu ikuti

Dm G

kemana ku berjalan

C

debu dan keringat yang ada diatas kulit tubuh ini

Dm G Dm G

saksi bisu bahwasanya tak mudah dan tak segampang

Am F C G

yang selama ini aku sangka tentang asmara

C

cermin di segala tempat sahabat terdekat tak pernah terlambat

Dm G Dm G

menampung setiap ungkapan , mendekap semua keluhan

Am F Am F C G

meraih suka , menangkap tawa , merebut duka

[ chorus ]

C Am C Am

satu cerita dua manusia , terlibat dalam amuk asmara

C Am C Am

satu cerita yang memang ada tak mungkin mati , jelas abadi

F G# C G

selama manusia hidup dalam alam ini

Am F

maafkan kalau ku salah duga

Am D

ternyata asmara itu

Am

tak mudah , tak gampang

D G D G

dan tak secengeng yang ku kira , yang ku sangka

[ interlude ] C G C G

Am F Am D Am D G

C

cermin di segala tempat sahabat terdekat tak pernah terlambat

Dm G Dm G

menampung setiap ungkapan , mendekap semua keluhan

Am F Am F C G

meraih suka , menangkap tawa , merebut duka

[ chorus ]

C Am C Am

satu cerita dua manusia , terlibat dalam amuk asmara

C Am C Am

satu cerita yang memang ada tak mungkin mati , jelas abadi

F G# C G

selama manusia hidup dalam alam ini





Am F

maafkan kalau ku salah duga

Am D

ternyata asmara itu

Am

tak mudah, tak gampang

D G D G

dan tak secengeng yang ku kira , yang ku sangka

Am F

maafkan kalau ku salah duga

Am D

ternyata asmara itu

Am

tak mudah , tak gampang

D G D G

dan tak secengeng yang ku kira , yang ku sangka

Am F

maafkan kalau ku salah duga

Am D

ternyata asmara itu

Am

tak mudah , tak gampang

D G D G

dan tak secengeng yang ku kira , yang ku sangka

[ ending ]

Am F

maafkan kalau ku salah duga

Am D

ternyata asmara itu

Am

tak mudah , tak gampang

D G D G

dan tak secengeng yang ku kira , yang ku sangka

(Tribunnews.com)