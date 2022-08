Chord Gitar Dewi - Dewa 19: Dewi Kaulah Hidupku, Aku Cinta Padamu Sampai Mati

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Dewi yang dipopulerkan oleh grub band, Dewa 19.

Lagu Dewi merupakan singel dalam album Dewa 19 yang bertajuk Kerajaan Cinta.

Album Kerajaan Cinta dirilis pada tahun 2007, silam.

Dewi - Dewa 19

[Intro]

Am Em Am Em

Am Dm

Dewi aku mohon beri kesempatan

G C E

Tuk bisa menebus dosaku kepadamu

Am Dm

Maafkanlah aku yg menyakitimu

G C E

Aku tidak pernah menyangka bisa begini

F Fm

Oh dewi, dengarkanlah

[Reff]

C Em

Dewi, kaulah hidupku

G A

Aku cinta padamu sampai mati

Dm Fm

Dewi, belahlah dadaku

C Am G

Agar kau tahu, agar kau mengerti

[Interlude]

Am Em Am Em

Am Dm

Semua terjadi begitu saja

G C E

Tak ada yg serius antara dia dan aku

Am Dm

Tidak ada cinta dan tidak ada hati

G C E

Hanya karena aku lelaki dan dia wanita

F Fm

Ah dewi, dengarkanlah

Back to Reff

[Musik]

Am Em Am Em

Am Dm D C E 2x

F Fm

Ah dewi, dengarkanlah

