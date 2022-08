Album Debut Allegra Jade Bercerita Tentang Wanita 17 Tahun Mencari Kebahagiaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi muda berbakat Allegra Jade Dreanda Isdar merilis album debutnya berjudul Allegra The Album, Jumat (19/8/2022).

Wanita berusia 17 tahun yang juga peraih juara dunia lomba debat di WSC, Yale 2019 itu menyebut album terbarunya memiliki banyak makna, termasuk soal kebahagiaan seseorang.

"Ini adalah event rilis album saya yang bernama Allegra The Album. Album ini saya buat karena saya mau bikin album yang ada meaning," ujar Allegra saat ditemui di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022).

"So, I want to make this album about happiness," sambungnya.

Project mini album ini diprakarsai oleh Allegra.

Lirik, vokal, aransemen musik dan semua permainan piano dilakukan sendiri oleh Allegra yang terdiri dari enam lagu di dalamnya dengan genre musik Jazz, Classic, Folk, Pop dan Soul.

Allegra yang kini bersekolah di Universitas Seattle, Washington DC, Amerika ini menyebut lagu-lagu yang berada di dalam album tersebut terinspirasi ketika dirinya tengah mencari kebahagiaan lewat karya yang saat ini baru saja di rilis.

Saat usianya yang masih belia, Allegra berusaha untuk menciptakan semua karyanya sendiri. Kerjakerasnya itulah yang hingga kini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Allegra.

Baca juga: Lisa Jadi Gunjingan di Twitter Setelah BLACKPINK Rilis Single Pink Venom, Kenapa?

"Dan temanya, liriknya bercerita tentang anak gadis yang coba cari kebahagiaannya sendiri. Nah, ini i compose when i 15 years old. Saat saya 15 tahun, saya membuat lirik, menulis lagu arrange lagunya, memainkan pianonya. Saya buat semua albumnya sendiri dan itu adalah album debut saya," ucapnya.

"Karena kebahagiaan menurut saya pas saya nulis lagu ini, itu kebahagiaan bisa ditemukan di semua tempat, di rumah, di keluarga, di bidang akademik, di mana pun kamu bisa mencari kebahagiaan," sambung Allegra.

Diketahui jika Allegra Jade Dreanda Isdar mulai bermain musik ketika dirinya masih berusia 3 tahun. Kala itu ia berlatih untuk memainkan alat musik piano.

Allegra telah mulai belajar bermain piano sampai berusia 15 tahun.

Ia juga pernah belajar bermain gitar dari seorang pemusik, Alex Kuple, yang menjadi produser albumnya ini.

Lebih lanjut, Allegra sangat terinspirasi oleh ayahnya yang senang mendengar dan memainkan musik berbagai genre dan kakeknya yang senang menyanyi.